В Госдуму внесен законопроект, отменяющий «зарплатное рабство»

России в скором времени начнут наказывать за "зарплатное рабство". Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность. Какие штрафы могут грозить работодателям и за что?

За "зарплатное рабство" теперь накажут рублем. Правительство внесло в Госдуму законопроект о реализации права работника на выбор кредитной организации, через которую он получает жалование.

"Зарплатное рабство" отменили еще пять лет назад. Но на практике эта норма работает далеко не всегда. На это жалуются и граждане, и многие частные банки. Сам процесс перехода не до конца урегулирован. Работнику приходится ходить в бухгалтерию, которой и так забот хватает.

По данным Роструда, в 2018 году десятая часть всех нарушений, связанных с оплатой труда, касалась нарушений работодателями права работников на получение работником заработной платы удобным для него способом.

Банки всеми способами пытаются удержаться за клиента, ведь это не только деньги, но и гигантский массив данных об экономическом положении граждан. И предлагают в обмен на зарплатные проекты более низкие ставки по корпоративным кредитам и другие приятные бонусы. Частные банки недовольны, что больше половины зарплат россиян поступают в Сбербанк

Если раньше работник должен был прислушиваться к мнению работника, но не делал этого, и никаких санкций за это не было, то теперь они появятся. Штраф для должностного лица составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического — до 50 тысяч рублей.

Еще одна новация должна помочь работодателю с оформлением документов. Если ранее у него было лишь пять дней после того, как работник написал заявление о выборе другого банка, то теперь — целых 15 до дня выплаты заработной платы. Также предлагается установить, что порядок замены работником кредитной организации определяется коллективным или трудовым договором.

Впрочем, скептики считают: штрафы не помогут, в России огромная конкуренция за места с более или менее достойной заработной платой. Частные банки ранее предлагали кардинальное решение — единую систему выплат заработной платы, основанную на централизованном зарплатном реестре, и частично такой функционал уже есть в системе быстрых платежей. Пока систему обсуждают.

По мнению экспертов, сильного перетока зарплат из одного банка в другой сейчас не произойдет. Но небольшие компании вряд ли захотят платить штрафы и, скорее всего, устроят работникам финансовый "Юрьев день".