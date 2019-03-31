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Волна протеста учителей может оставить школы без молодых педагогов 

BFM.RU + ещё 5 49 минут назад
Фото: вконтакте
Российские учителя, которые запустили флешмоб фотографий в купальнике в поддержку коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, так выражают свой протест, но не хотелось бы, чтобы из-за этой акции российские школы потеряли молодых педагогов, заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Ранее стало известно, что российские учителя решили поддержать флешмобом Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после публикации в интернете своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегом #УчителяТожеЛюди.
«… случай с Кувшинниковой далеко не первый в нашей стране. Самое страшное, из-за этой волны протеста очень много молодых учителей уволились из школы и заявили об этом. Не хотелось бы, чтобы эта волна пошла дальше, потому что если сейчас школу покидают молодые специалисты, то кто тогда останется?» — сказала РИА Новости Волынец.
Эксперт подчеркнула, что сейчас нет никакого регламента для учителя, как себя вести в социальных сетях, поэтому и «требовать от учителей выполнения каких-то правил» невозможно.
Волынец считает, что если будущие студенты знали бы, что им запретят размещать в соцсетях личные фото, «то большая часть потенциальных педагогов педагогами просто бы не стали».
Общественница также рассказала, что если бы директор школы, где работала Кувшинникова, публично извинился перед ней, то, возможно, волна протеста учителей закончилась бы.
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Общество , Интернет , Образование , РИА Новости , Барнаул
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