«Я не стесняюсь!»: в Сети потребовали уволить педиатра за фото в белье

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова обрушилась с критикой на пользователей сети, которые потребовали уволить медика за участие в откровенной фотосессии, сообщает портал Medrussia.

Ранее Орлова опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых предстала перед зрителями в одном нижнем белье. При этом педиатр отметила, что на работу одевается строго в «юбки ниже колен», а откровенные снимки — это способ «примерить на себя новую роль». Орлова также отметила, что «мамочки» её пациентов ознакомились с фотографиями и многим снимки понравились.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни предложили уволить женщину за развязность, другие и вовсе не нашли в фотосессии ничего предосудительного.

Позже Анастасия Орлова выступила с обращением к хейтерам, в котором заявила, что «всё было в рамках приличия».

«Придите на приём и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да, пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» — приводит слова медика Medrussia.

По её словам, руководство больницы, в которой она трудится, в курсе сложившейся ситуации и не имеет претензий, поскольку ценит своих компетентных сотрудников.