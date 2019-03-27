Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я не стесняюсь!»: в Сети потребовали уволить педиатра за фото в белье 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Instagram
Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова обрушилась с критикой на пользователей сети, которые потребовали уволить медика за участие в откровенной фотосессии, сообщает портал Medrussia.
Ранее Орлова опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых предстала перед зрителями в одном нижнем белье. При этом педиатр отметила, что на работу одевается строго в «юбки ниже колен», а откровенные снимки — это способ «примерить на себя новую роль». Орлова также отметила, что «мамочки» её пациентов ознакомились с фотографиями и многим снимки понравились.
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни предложили уволить женщину за развязность, другие и вовсе не нашли в фотосессии ничего предосудительного.
Позже Анастасия Орлова выступила с обращением к хейтерам, в котором заявила, что «всё было в рамках приличия».
«Придите на приём и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да, пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» — приводит слова медика Medrussia.
По её словам, руководство больницы, в которой она трудится, в курсе сложившейся ситуации и не имеет претензий, поскольку ценит своих компетентных сотрудников.
Комментарии43
Общество , Ивановская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сыграет еще пару партий»: где находится Дворкович46
Пока вы не уснули: Порошенко поставил России условие20
Миллиард не помог: суд отправил Абызова за решетку4
Спасти болото: китайцам запретили разливать Байкал24
Стало известно о диалоге Алдонина и Фролова
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение