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Российских школьниц обыскали под юбками перед ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Школьных выпускников в поселке Могойтуй Забайкальского края перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку обыскали на наличие шпаргалок. Об этом «ФедералПресс» рассказал родитель одного из учеников.
По его словам, экзаменаторы и наблюдатели из Москвы разделили подростков по половому признаку, после чего внимательно их осмотрели, а девочкам заглядывали в том числе под юбку. Он предположил, что дети могли испытать сильный стресс, что негативно сказалась на результатах тестирования.
Сдававшая экзамен школьница отметила в беседе с РИА «Восток-Медиа», что старшеклассники сообщили родителям о случившемся сразу после ЕГЭ, когда им отдали телефоны.
Семьи учащихся пожаловались в региональное министерство образования. В ведомстве «ФедералПресс» сказали, что проводится проверка.
В понедельник, 3 июня, по всей России прошел обязательный для выпускников экзамен по русскому языку. В нем приняли участие 674 тысячи человек.
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Комментарии
Общество , Минобрнауки , РИА Новости , ФедералПресс
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