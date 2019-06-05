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Россияне назвали самые важные школьные предметы 

RT на русском + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне рассказали о самых важных школьных предметах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый «Левада-центром».
По мнению респондентов, в настоящее время необходимо больше внимания уделять преподаванию русского языка и истории. За углублённое изучения каждого из них проголосовали 43% россиян.
Второе место занимает математика (39%), третье — родной язык и литература (32%).
Большее внимание к иностранным языкам хотели бы видеть 29% участников исследования, к информатике и компьютерной грамотности, физике, химии и биологии — 21%.
Ранее «Реальное время» сообщало, что министр просвещения России и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу в казанском Кремле.
RT на русском: последние новости
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Общество , Образование , Рустам Минниханов , Левада-центр , газета "Известия"
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