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Объявлены финалисты премии «Большая книга» 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Об этом в среду, 5 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В короткий список попали 12 финалистов. Ими стали: Евгения Некрасова («Калечина-Малечина»), Олег Лекманов и его соавторы Михаил Свердлов и Илья Симановский («Венедикт Ерофеев: посторонний»), Алексей Сальников («Опосредованно»), Линор Горалик («Все, способное дышать дыхание»), Гузель Яхина («Дети мои»), Вячеслав Ставецкий («Жизнь А. Г.»), Евгений Водолазкин («Брисбен»), Григорий Служитель («Дни Савелия»), Роман Сенчин («Дождь в Париже»), Александр Гоноровский («Собачий лес»), Сухбат Афлатуни («Рай земной») и Ольгерд Бахаревич («Собаки Европы»).
Лауреатов премии объявят до конца 2019 года. Победителя ожидает денежная награда в три миллиона рублей, занявший второе место получит 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.
«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.
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Общество , Евгений Водолазкин , Линор Горалик , Алексей Сальников , Григорий Служитель , Евгения Некрасова , Гузель Яхина , Роман Сенчин , Венедикт Ерофеев , Олег Лекманов , Михаил Свердлов , Lenta.ru , Москва
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