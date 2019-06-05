Объявлены финалисты премии «Большая книга»

Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Об этом в среду, 5 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреатов премии объявят до конца 2019 года. Победителя ожидает денежная награда в три миллиона рублей, занявший второе место получит 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.

«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.