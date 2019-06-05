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Скабеева объяснила изгнание украинского «негодяя» 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала решение выгнать из студии программы «60 минут» украинского эксперта Всеволода Непогодина.
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
Скабеева отметила, что в программе «60 минут» не выгоняют гостей и не унижают людей с альтернативным мнением, но «всему есть предел».
«Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина— впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения», — написала телеведущая в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что Непогодин назвал обстрелянных украинскими военными жителей Донбасса террористами, а кроме того, нецензурно выругался в адрес представителя народной милиции ДНР и показал ему средний палец.
Утром во вторник украинские силовики обстреляли из минометов мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Внутри мечети находились люди, никто не пострадал.
Комментарии
Общество , Видео , Всеволод Непогодин , Ольга Скабеева
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