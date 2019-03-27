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Башкирские врачи со «смешными» зарплатами решили уволиться 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Врачи роддома из башкирского Салавата, смеявшиеся во время доклада об их зарплатах, начало массово увольняться. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина рассказала каналу, что из медицинского учреждения ушли уже 14 врачей, пять акушеров и два неонатолога из четырех. Записи в роддом нет на недели вперед из-за нехватки специалистов.
Акушер-гинеколог Галина Дойникова рассказала каналу, что на общем собрании многие врачи написали заявления об увольнении.
Дойникова заявила, что число пациентов на ее участке в два раза превышает норму. Времени на осмотр всех пациентов не хватает, но ответственность за их здоровье с нее никто не снимал. Врач подчеркнула, что не хочет оказаться в тюрьме.
Ранее в Сети появилось видео демонстрирующее, как башкирские врачи смехом встретили отчет главврача о размере их зарплат.
Главврач рассказывала о зарплатах члену Совета по правам человека при президенте РФ Наталье Евдокимовой. На встрече присутствовали сотрудники роддома.
Фатахова заявили, что врачи в роддоме получают в среднем 61,2 тысячи, неонатологи 66,5 тысячи, акушеры — 35,4, детские медсестры — 29,5, а младший медперсонал — 21,3 тысячи рублей. Врачи начали смеяться и сказали: «Хорошие у нас зарплаты».
Позже они рассказали журналистам, что на самом деле врачи и медсестры в их учреждении получают от 10 до 28 тысяч рублей.
Летом 2018 года роддом Салавата передали частной компании на условиях концессии. Планировалось, что инвесторы за 23 года вложат в роддом около 280 миллионов рублей. По задумке, возмещать затраты они будут за счет платных услуг, при этом бесплатная медпомощь сохранится. Врачи жаловались, что из-за передачи роддома в частные руки они потеряли надбавки и льготы, положенные сотрудникам госучреждений.
Комментарии146
Общество , Наталья Евдокимова , Совет по правам человека , Салават
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