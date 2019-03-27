Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудницу компании «Шереметьево ВИП», показавшую клиенту средний палец в ответ на вопрос, уволили из организации. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.
«С учетом всех обстоятельств администрацией ООО «Шереметьево ВИП» принято решение об увольнении сотрудника», — говорится в сообщении. Также представители аэропорта принесли пассажиру извинения за произошедшее.
Пассажир «Аэрофлота», получивший при регистрации на рейс флаер с рекламой бизнес-зала «Рублев», подумал, что он дает право на бесплатный проход в VIP-зону. Администратор на стойке ресепшен отказала ему в обслуживании и объяснила, что листок не дает права бесплатного пребывания в бизнес-зале, передает портал News.ru. Клиент ушел, но тут же вернулся обратно.
Согласно заявлению в Twitter самого пассажира, он хотел узнать, в чем заключается функциональность флаера, а сотрудница ответила демонстрацией среднего пальца. Также клиент опубликовал в соцсети фотографию работницы, показывающей неприличный жест. По словам компании аэропорта, мужчина вопреки объяснениям администратора потребовал оказать ему услуги, а сотрудница «позволила себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте».
Ura.Ru: последние новости
Федор Конюхов на весельной лодке попал в шторм посреди Тихого океана В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты В Татарстане бюджетникам запретили заряжать смартфоны на работе
Комментарии
Общество , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы возвратимся к диалогу с Россией»290
Перевал Дятлова: Малахов открыл тайну81
Прилетел на день рождения — сел за ОПГ119
На шоу Соловьева произошел скандал337
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х80
Видео
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
На шоу Соловьева произошел скандал
Общество
«Чёрную жемчужину» ВМФ России увидели в Минске
Армия Оружие
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина
В мире
Не заслужила? Кто не дает посмертно Началовой звание
Шоу-бизнес Статьи
Названы реальные зарплаты врачей из башкирского роддома
Общество
Меньшее из «трёх зол». ЕС выбрал кандидата на Украине
В мире Украина
Maruv уехала в Россию
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение