На шоу Соловьева произошел скандал

«Нельзя переходить грань»: Соловьев выгнал устроивших потасовку гостей

Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 24" Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи.

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. Вайнер обвинил его во лжи и грубо оскорбил, после чего Степанян облил оппонента водой.

Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить возмущенных мужчин друг от друга.

Тем не менее, Вайнер продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес Степаняна (в частности, назвав его "мерзавцем и гнусью"), после чего Михеев попросил его покинуть студию.

Затем Соловьев заставил удалиться и второго участника конфликта.

"Грэг, нельзя говорить такие слова. Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно", — объяснил свой поступок ведущий.

Соловьев также попросил охрану внимательно следить за покинувшими передачу гостями. Подводя итог программы, ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна.

"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны", — заключил он.

Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством и агрессивным поведением гостей. В частности, на прошлой неделе ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко, а в феврале Михеев попросил удалиться журналистку Янину Соколовскую, позволявшую себе личные оскорбления в адрес других участников программы.