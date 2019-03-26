На шоу Соловьева произошел скандал

Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 24" Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи.
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. Вайнер обвинил его во лжи и грубо оскорбил, после чего Степанян облил оппонента водой.
Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить возмущенных мужчин друг от друга.
Тем не менее, Вайнер продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес Степаняна (в частности, назвав его "мерзавцем и гнусью"), после чего Михеев попросил его покинуть студию.
Затем Соловьев заставил удалиться и второго участника конфликта.
"Грэг, нельзя говорить такие слова. Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно", — объяснил свой поступок ведущий.
Соловьев также попросил охрану внимательно следить за покинувшими передачу гостями. Подводя итог программы, ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна.
"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны", — заключил он.
Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством и агрессивным поведением гостей. В частности, на прошлой неделе ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко, а в феврале Михеев попросил удалиться журналистку Янину Соколовскую, позволявшую себе личные оскорбления в адрес других участников программы.