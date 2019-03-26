Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.

При регистрации на стойке мест у окна тоже не нашлось, но мне дали ваучер в бизнес-зал. Спасибо, но вообще мне с моим сраным серебряным статусом вроде как не полагается pic.twitter.com/h1w3FE5ol8— Институт Биопроблем Академии Наук (@bioproblemnet) 26 марта 2019 г. Пассажир «Аэрофлота» при регистрации на рейс получил флаер с рекламой бизнес-зала «Рублёв». Он решил, что листок даёт право на бесплатный проход в зону повышенной комфортности. Однако сотрудница зала отказала в обслуживании.

Нет, не даёт. На всякий случай, зашёл даже ещё раз уточнить, что же это такое — рекламка или приглашение. Результат pic.twitter.com/mAaqnMMmtG— Институт Биопроблем Академии Наук (@bioproblemnet) 26 марта 2019 г. Клиент ушёл из помещения, но чуть позже вернулся. На попытку уточнить, в чём именно функциональность флаера, работница ответила демонстрацией среднего пальца, написал мужчина в своём Twitter.

Согласно данным аэропорта, пассажир игнорировал объяснения персонала.

В результате сотрудник бизнес-зала проявила непрофессионализм и неуважение к клиенту, позволив себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте, — написали представители воздушной гавани в Twitter.

Компания принесла пассажиру свои извинения в связи с произошедшим.

Ранее News.ru сообщал, что против пассажира «Аэрофлота», пытавшегося возместить стоимость билетов по поддельному документу, возбуждено уголовное дело. Мужчина купил два билета на рейс Москва-Пхукет по невозвратному тарифу. Через 4 дня он попросил вернуть средства, предоставив больничный лист. «Аэрофлот» вернул деньги, однако позже выяснилось, что лист нетрудоспособности был поддельным.