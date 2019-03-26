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Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.
Пассажир «Аэрофлота» при регистрации на рейс получил флаер с рекламой бизнес-зала «Рублёв». Он решил, что листок даёт право на бесплатный проход в зону повышенной комфортности. Однако сотрудница зала отказала в обслуживании.
Клиент ушёл из помещения, но чуть позже вернулся. На попытку уточнить, в чём именно функциональность флаера, работница ответила демонстрацией среднего пальца, написал мужчина в своём Twitter.
Согласно данным аэропорта, пассажир игнорировал объяснения персонала.
В результате сотрудник бизнес-зала проявила непрофессионализм и неуважение к клиенту, позволив себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте, — написали представители воздушной гавани в Twitter.
Компания принесла пассажиру свои извинения в связи с произошедшим.
Ранее News.ru сообщал, что против пассажира «Аэрофлота», пытавшегося возместить стоимость билетов по поддельному документу, возбуждено уголовное дело. Мужчина купил два билета на рейс Москва-Пхукет по невозвратному тарифу. Через 4 дня он попросил вернуть средства, предоставив больничный лист. «Аэрофлот» вернул деньги, однако позже выяснилось, что лист нетрудоспособности был поддельным.
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