Затравленной Скабеевой предъявили претензии

Скабеева возглавила «рейтинг травли» в СМИ

Телеканал RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон, которые чаще остальных коллег по цеху вызывали гнев аудитории за прошедшую неделю. В списке 10 имён популярных ведущих.

Исследование Сети по просьбе руководства RT провела компания «Крибрум», специалисты которой ежесуточно отслеживают около 100 млн публикаций в Рунете.

«Рейтинг травли» возглавила ведущая программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольга Скабеева. Пользователи припомнили журналистке спор с украинским общественником Гордеем Беловым о «бегстве» Петра Порошенко от избирателей, одобрили выпуск Youtube-шоу «Реальная журналистика», в котором Скабееву обвинили в пропаганде, а также оценили скетч с пародией на ведущую в эфире немецкого ток-шоу Late Night Berlin.

На втором месте оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян . Россияне негативно отреагировали на новость о беременности журналистки, а точнее на информацию о том, что отец ребёнка, возможно американец. Также Симоньян обвинили в разжигании протестных настроений посредством слишком тщательного освещения активности «жёлтых жилетов» во Франции. Больше всего пользователей возмутил факт того, что, по сведениям Znak.com, сотрудники RT вынуждены подписывать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует на протяжении 20 лет.

Тройку «лидеров» рейтинга замыкает блогер Белла Рапопорт, которая, по мнению аналитиков, угодила в список из-за конфликта с брендом Lush, который отказался с ней сотрудничать.