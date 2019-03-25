Затравленной Скабеевой предъявили претензии

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Скабеева возглавила «рейтинг травли» в СМИ 

Рамблер + ещё 13 29 минут назад
Телеканал RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон, которые чаще остальных коллег по цеху вызывали гнев аудитории за прошедшую неделю. В списке 10 имён популярных ведущих.
Исследование Сети по просьбе руководства RT провела компания «Крибрум», специалисты которой ежесуточно отслеживают около 100 млн публикаций в Рунете.
«Рейтинг травли» возглавила ведущая программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольга Скабеева. Пользователи припомнили журналистке спор с украинским общественником Гордеем Беловым о «бегстве» Петра Порошенко от избирателей, одобрили выпуск Youtube-шоу «Реальная журналистика», в котором Скабееву обвинили в пропаганде, а также оценили скетч с пародией на ведущую в эфире немецкого ток-шоу Late Night Berlin.
На втором месте оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Россияне негативно отреагировали на новость о беременности журналистки, а точнее на информацию о том, что отец ребёнка, возможно американец. Также Симоньян обвинили в разжигании протестных настроений посредством слишком тщательного освещения активности «жёлтых жилетов» во Франции. Больше всего пользователей возмутил факт того, что, по сведениям Znak.com, сотрудники RT вынуждены подписывать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует на протяжении 20 лет.
Тройку «лидеров» рейтинга замыкает блогер Белла Рапопорт, которая, по мнению аналитиков, угодила в список из-за конфликта с брендом Lush, который отказался с ней сотрудничать.
Далее в рейтинге указаны Аркадий Бабченко, который поддерживает действущего президента Украины Петра Порошенко, и Владимир Соловьёв, оправдавший наличие недвижимости в Италии «способом сэкономить на отелях».
В десятке медиперсон, которыми недовольна аудитория, также нашли место Ксения Собчак, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов.
Комментарии209
Общество , Видео , Маргарита Симоньян , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Аркадий Бабченко , Ксения Собчак , Илья Варламов , Алексей Венедиктов , Юрий Дудь , Петр Порошенко , Russia Today
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