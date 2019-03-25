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Пока вы спали: В избирательную гонку на Украине включилась Москва 

Рамблер 2 часа назад

Россия «проголосовала» за президента Украины

Визит в Россию претендентов на пост президента Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука — послание о том, что Москва намерена вести диалог лишь с прагматичными лидерами, а Петр Порошенко не таков, пишет «Коммерсант». Также встречей кандидатов в президенты с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером российские власти дали понять, что готовы к нормализации отношений с Украиной.

Б-52 угрожают России

Американские стратегические бомбардировщики Б-52 в Европе способны серьезно осложнить жизнь России, пишут «Известия». Б-52 представляют угрозу военно-морским базам России, а главным оружием этих самолетов в подобных условиях, вероятно, станут морские мины Quickstrike-ER — у них есть крылья и система управления на основе GPS, что повышает точность и позволяет сбрасывать мины с расстояния в 50 морских миль, то есть без входа в зону действия большей части средств противовоздушной обороны.

Интернет в России не пропадет

Законопроект о «суверенном интернете» не призван отключить Россию от интернета, заявил «Известиям» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, документ призван защитить Россию и ее граждан от угрозы отключения интернета извне, что является «вынужденной мерой», так как США и их союзники в вопросе кибербезопасности придерживаются принципа «сохранения мира силой».
«Россия не собирается сама себя отключать», — подчеркнул Патрушев.

«Агента Кремля» Трампа реабилитировали

Президент США Дональд Трамп не сговаривался с Россией ради победы на выборах 2016 года. К такому выводу, как сообщает ТАСС, пришел расследовавший вероятность этого спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой. При этом Мюллер обвинил российскую организацию Агентство интернет-исследований, также известную как «фабрика троллей», в попытке повлиять на президентские выборы 2016-го в США за счет распространения дезинформации в социальных сетях.

Россия подала сигнал Украине

Готовность России пойти на уступки Украине — скорее, послание, чем предложение, заявил «Коммерсанту» Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. Ранее в ходе встречи кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером последний заявил о готовности сохранить транзит газа, снизить цену на него и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой Украины, если отношения между странами улучшатся. По мнению Гривача, все это трудновыполнимо, а Бойко и Медведчук едва ли выиграют выборы.
«Это, скорее, послание со стороны российского правительства, что мы готовы договариваться», — считает эксперт.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Роберт Мюллер , Петр Порошенко , Николай Патрушев , Алексей Гривач , Дональд Трамп , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Совет безопасности РФ , Правительство РФ , газета "Известия" , Москва
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