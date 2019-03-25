«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»

В конце февраля в селе Ванзеват ( Ханты-Мансийский автономный округ ) разыгралась кровавая драма: один из работников местного бизнесмена Владимира Теплова убил своего начальника. По словам убийцы, Теплов шантажировал его и требовал расправиться со свидетелями другого преступления, на что тот никак пойти не мог. У погибшего в сибирском селе была очень плохая репутация: местные жители боялись его и называли оккупантом и рабовладельцем. Сибиряки много раз жаловались на жестокость и бесчеловечность самопровозглашенного «хозяина тайги», который, по словам селян, купил местную полицию. Но в конце концов учиненный Тепловым беспредел обернулся против него… Подробности этой трагической и в то же время поучительной истории выяснила «Лента.ру»

Об убийстве 61-летнего Владимира Теплова, которого в Ванзевате за глаза называли Теплым, стало известно 25 февраля. Его тело с огнестрельным ранением в живот утром нашли местные жители и вызвали полицию; Теплова убили накануне — либо ночью, либо вечером. Правоохранительные органы смогли добраться до отдаленного села лишь к вечеру 25 февраля. Опросив селян, следователи задержали подозреваемого — им оказался один из работников погибшего.

— Убили, потому что просто не выдержали, — рассказывает про Теплова в беседе с «Лентой.ру» житель Ванзевата по имени Виктор. — Такое издевательство над людьми даже врагу не пожелаешь. О покойнике плохо не говорят — но оно так получается. Я сам видел, как он березовой балкой, словно битой, избивал своих работников. Они, бедные, зимой в холодной воде голыми руками рыбу черпали, в мороз минус 20, раздетые совсем. Простые бедолаги, которым нечего терять, сбегали. Я лично вывозил людей, которых Теплов в лесу бросал. Они там еле-еле жили три недели в палатке, без еды…

А вот что говорит Николай Макеев — пенсионер и депутат из соседнего села Полноват, в состав которого входит Ванзеват. (К нему приходил помощник участкового за санями для снегохода «Буран»: это единственный транспорт, на котором можно попасть в Ванзеват. Помощник и сообщил Макееву об убийстве бизнесмена Теплова.)

— Следаки туда ездили — и рассказывали потом, что с людьми [Теплов] обращался хуже, чем в Освенциме. Настоящие рабы. Вот поэтому там все и произошло: денег работникам не платил, документы отбирал. Теплов рано или поздно должен был поплатиться. Наш народ терпеливый, но когда его вынудят, — тогда уж не остановить, это историей доказано. Сколько местные ни жаловались — реакции властей никакой не было.

Собеседник «Ленты.ру» удивляется, как и почему Теплов обосновался в Ванзевате, когда он сам родом из другого поселка — Березово . По мнению Макеева, погибшему бизнесмену кто-то давал разрешение на его хозяйство, благодаря чему Теплов скупал у жителей Ванзевата рыбу и пушнину.

— У него холодильники были такие, что он 10-15 тонн рыбы принимал за сезон, — продолжает депутат. — Местным деваться некуда — никакой больше приемки нет, вот они Теплову и сдавали за бесценок рыбу, а он этим пользовался. При этом собственно работников у него было человек 5-6 приезжих. Местные работать на Теплова не хотели — мало платил, за что и пострадал.

В селе Ванзеват живет всего 300 человек; добраться до него проще всего вертолетом. Это хантыйское селение раскинулось на берегу Оби. Его окружают кедровые леса, луга и болота, богатые морошкой и клюквой. Зима в Ванзевате суровая — длиной в семь месяцев, с сильными ветрами и метелями. Лето относительно теплое, но быстротечное.

Первые упоминания о ванзеватских юртах относятся к 1782 году. Местная легенда гласит: «Плыло по реке Обь чудовище — полурыба-получеловек. Плыло оно под водой, но у каждой хантыйской деревни всплывало и произносило слово — оно и становилось названием деревни…» Так Ванзеват обрел свое название, которое в переводе с хантыйского означает «Конец большого яра».

В 1934 году в селе был организован колхоз имени Сталина, где разводили серебристо-черных лисиц. Тогда же в эти места погнали «спецпереселенцев» — представителей депортированных народов, обвиненных в сотрудничестве с врагами Советского Союза. По сей день главными занятиями жителей Ванзевата остаются охота и рыбалка в местных угодьях.

Братья Тепловы появились в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа в конце 90-х годов. По словам одного из жителей района, они «под давлением» стали скупать у местного населения паи совхоза «Ванзетурский». Затем на собрании пайщиков Владимира Теплова — младшего из братьев — избрали директором совхоза. Тепловым удалось получить многомиллионные субсидии по программе развития агропромышленного комплекса.

— Накупив снегоходы и скоростные катера, [Тепловы] начинают жить в свое удовольствие, в том числе промышляя охотой на лосей, — рассказывал житель Березовского района в феврале 2017 года. — Тут-то и произошло у меня столкновение с Тепловыми из-за территорий охотничьих угодий, где они незаконно отстреляли стадо лосей. Им не понравилось, что кто-то встал на их дороге, стали мне угрожать расправой, — и мне пришлось обратиться в районную милицию.

По словам мужчины, два дня спустя к нему в село приехал майор ФСБ из Ханты-Мансийска . Выслушав жалобу, чекист пообещал, что все будет хорошо — и обстановка в самом деле стала спокойнее. Через некоторое время рассказчик и его односельчане узнали, что старшего брата Теплова нашли мертвым, а младший — Владимир — исчез из района.

По некоторым данным, после отъезда из Березово и до появления в Ванзевате Теплов успел отсидеть срок; правда, где и за что он получил судимость — неизвестно. Как бы то ни было, но в 2009 году Теплов объявился в Ванзевате: в селе он завел производственную базу, занимавшуюся заготовкой рыбы и пушнины. У предприятия была лицензия, десяток единиц огнестрельного оружия, три катера и несколько снегоходов.

— Теплов занимался браконьерством, рыбалкой, скупал у местных рыбу, — рассказывает «Ленте.ру» охотник и рыбак Виктор. — Наши его не любили: такой человек был — обманывал, избивал местных молодых парней. Вот где он рыбачил, ставил свои сетки и кричал: «Это моя территория», местных туда не пускал. Захватывал рыбацкие и охотничьи места, привозил чужаков — все их боялись, кто они такие — никто не знал. Там один вообще в бегах был — в федеральном розыске, а здесь скрывался. Вот такие у него были работники.

По словам Виктора, местные жители жаловались в полицию — но никакой реакции не было. Общаясь с правоохранительными органами, Теплов всякий раз указывал, что он — лишь охранник, а весь бизнес оформлен на некоего Антона Тришкина. По факту же все было совсем наоборот.

— Я знаю, Теплов дружил с прокурором, — тот к нему охотиться приезжал, они вместе шашлык жарили, из пистолетов тут стреляли, — говорит Виктор. — И что здесь полиция сделает? Его работник стрелял тут в деревне из незаконного ружья: пострелял — и ничего не дали, а местному — штраф и условное.

Антон Тришкин, формальный хозяин бизнеса Теплова, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Белоярского района ХМАО. Основной вид деятельности его микропредприятия — рыболовство, а помимо этого — разведение оленей, лесозаготовка, сбор и заготовка дикорастущих растений. По словам местных жителей, Тришкина привез в Ванзеват Теплов как своего работника. Со временем наемник остепенился — и женился на ванзеватке.

— Он был правой рукой Теплова — они вдвоем здесь управляли, — объясняет Виктор. — Тришкин с женой после убийства сразу уехали. Он бы давно мог удрать от Теплова, но тот, видимо, чем-то удерживал его. Тришкин боялся Теплова.

— Судя по технике, у Теплова было 10 работников, все не из местных. Местные на него не работали, жаловались, что Теплов промышлял на их родовых угодьях, но документально эти земли за ними [местными] не были закреплены, — неохотно объясняет в беседе с «Лентой.ру» замглавы администрации сельского поселения Полноват Евгений Уразов. Больше говорить о скандальном бизнесмене он не пожелал, сославшись на служебные дела.

Между тем люди жаловались не только на незаконный промысел, но и на всевозможные притеснения со стороны Теплова и его подручных, создавших в Ванзевате «атмосферу напряженности и страха». По словам селян, приезжие незаконно пилили лес, охотились в заказнике, терроризировали местных и сжигали охотничьи избушки недовольных. Но в феврале 2017 года в Ванзеват прилетел вертолет с бойцами ОМОН. В селе визит силовиков помнят до сих пор — вот что рассказывает о нем местная жительница, которая просила не называть ее имя.

— Мы написали жалобу — и сами удивились, когда в село ОМОН прилетел, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Прям над ними [домом Теплова] высадились, все с автоматами. Их очень много было. Это был целый спектакль. После этого Теплов и его ребята присмирели, их не видно и не слышно было. Они наших не трогали — и наши к ним не лезли. А начиналось все с того, что Теплов брал на работу местных, но они от него быстро все разбежались, потому что условия адские. Причем бежали без документов.

По словам жительницы Ванзевата, в какой-то момент с базы Теплова сбежали пятеро человек: они спрятались и жили в соседнем доме, где их приютил хозяин. Селяне помогали им по мере сил — давали еду, деньги и телефон, чтобы они могли связаться с родными. За это беглецы помогали своим благодетелям по хозяйству и рубили для них дрова. Когда кончилась зима, бывшие невольники покинули село и уехали домой — кто уехал в Великий Устюг, кто — во Владивосток, кто — в Санкт-Петербург…

Так закончился их вензеватский переплет, который начался с объявлений в газетах по поиску работы. Вакансии Теплова обещали рабочим в возрасте 20-25 лет оплату дороги и зарплату в 100 тысяч рублей за сбор дикорастущих растений, рыбалку и охоту. На деле же шабашникам ничего не платили.

— Работников много было — в одно лето чуть ли не 20 человек, они быстро сменялись, — рассказывает жительница Ванзевата. — Вот мы в город уезжали — и с нами целая бригада из 10 человек уезжала от Теплова. Они работали в лесу, собирали шишки — а после ругались, что их оставили без денег, что они зря приехали и уезжают пустые. Я, как мать, переживала, что за люди сюда приезжали, больные какие-нибудь, а у нас дети… Страшно ведь. Мы-то тут все друг друга знаем.

Местные говорили, что прилетевшие на вертолете бойцы ОМОН изъяли у Теплова и его компании восемь единиц огнестрельного оружия якобы без документов. Но эту информацию опровергала глава сельского поселения Полноват Лариса Макеева. «Да, люди в форме прилетали в Ванзеват, проводили обыски у Теплова. Его не задержали, видимо, ничего не нашли, но увезли из его окружения одного человека», — заявляла чиновница местным СМИ. Впрочем, староста Ванзевата Анна Кондина рассказала «Ленте.ру», что бойцы ОМОН все же забрали патроны и оружие, а человек, которого они увезли, находился в розыске.

Любопытно, что после громкой спецоперации силовиков, потрясшей село, интернет-проект «Лес», «объединяющий функции блог-платформы, соцсети и СМИ», опубликовал статью в защиту Теплова и его компаньонов. В ней говорилось, что единственного в Ванзевате предпринимателя Тришкина «кошмарят», несмотря на то, что он вложил деньги в отдаленную деревню и создал там рабочие места.

— Мы сделали ставку на местных мужиков — они и места знают, и рыбу добывать умеют, — рассказывал Тришкин автору статьи. — Я плачу хорошие зарплаты, но с одним условием — если работаешь, то прощаешься с водкой.

По словам предпринимателя, он стал привлекать приезжих работников, потому что местные не смогли справиться с пагубным пристрастием. Староста тоже был в восторге от происходящего в Ванзевате: «Деревня словно преобразилась, появилась техника, новые лица, а главное — возможность для местного населения получить работу. Люди рады внезапному подъему». В статье говорилось, что ОМОН прилетел за Тепловым, гостившим на базе Тришкина.

— К рыбодобывающей базе в деревне Ванзеват я не имею никакого отношения, — жаловался Теплов. — В момент налета — а это был именно налет — я находился в гостях. После нескольких электрических разрядов шокера мне сломали ребра. Далее начался банальный грабеж. Выносили все: дорогие охотничьи ружья, ноутбуки, несколько видеокамер GoPro, мобильные телефоны. Это смешно, конечно, но омоновцы забрали даже несколько пар новых носков…

В публикации утверждалось, что изъятое у Тришкина оружие законное. Он сам объяснял, что его бизнес «кошмарят», потому что он мешает местным властям пилить бюджет и раздавать субсидии подставным лицам, а все негативные статьи про Теплова в местной прессе — заказные.

— Бред полнейший пишут, что Теплов вкладывался в нашу деревню: ничего от него наша деревня не имела, — заявила «Ленте.ру» жительница Ванзевата на условиях анонимности. — И местные к нему не лезли, пока тепловские не начинали пальцы гнуть. Теплов все кричал, что он деревню поднимает, а он, наоборот, губил ее. Это все сказки, что он местным работу давал и платил за рыбу. Это он первое время платил — а потом копейки давал, людям деваться некуда: ему просто сдавали рыбу. Приезжал ОМОН, нашли незаконное оружие — но в итоге хозяину его просто вернули.

Через месяц — в марте 2017 года — 40 жителей села Ванзеват вновь написали коллективную жалобу на Теплова. Обращение разослали губернатору ХМАО Наталье Комаровой , прокурору региона Евгению Ботвинкину, главе Белоярского района Сергею Маненкову, а также уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. Вот его текст:

«Мы уже неоднократно обращались в местные органы власти и правоохранительные органы города Белоярский по поводу деятельности граждан Теплова и Тришкина. В результате получается, что Теплов и его компания ни в чем не виноваты, а местные жители сплошь воры и алкоголики. Идет целенаправленное давление и обвинение местных жителей по любому поводу и без повода. Теплов благодаря своим связям с белоярской полицией устроил настоящее преследование не только местных жителей, но и их детей.

Нас возмутил недавний случай, когда детвора разбила стекла на катерах у Теплова — детям предъявили ущерб за пропавший бинокль и магнитолу на 800 тысяч рублей. На претензии Теплова полиция отреагировала незамедлительно. А на обращение родителей этих детей, что их дети нашли на катере Теплова обрез охотничьего ружья с патронами и стреляли из него, полиция не обратила никакого внимания.

На звонок родителей в дежурную часть по поводу того, что детьми найден обрез на катере Теплова, и что сотрудники, которые приехали и ведут опрос детей в нетрезвом состоянии, ответили: "У вас есть участковый, обращайтесь к нему". Следует также отметить, что капитан полиции, который пришел в школу для проведения допроса, попытался вести допрос детей без присутствия взрослых, только после сделанного ему замечания были вызваны родители. Если после визита наряда ОМОН было хоть какое-то затишье, то сейчас снова в компании Теплова появились новые люди. Они ездят на снегоходах с карабином по деревне, устраивают стрельбу, угрожают детям. Такое положение наблюдается уже не один год».

Жители Ванзевата рассказали, что осенью 2015 года Теплов заманил на свой катер местного парня, угрожая карабином, поставил его на колени и избил. Селяне представили полиции видео, но в итоге пострадавшего обвинили в краже, а карабин Теплова назвали детской игрушкой. Кроме того, как следует из жалобы местных жителей, Тришкин незаконно спилил 40 кедровых деревьев, этот факт зафиксировала природоохранная полиция — но затем все улики пропали.

«Население деревни хочет знать, когда это прекратится. Почему местным жителям для заготовки дров нужно оформлять документы, на вылов рыбы нужны квоты, а совершенно посторонним людям с криминальным прошлым никакой закон не писан. Теплов и его окружение бьют зверя без всякой лицензии, ставят сети, где хотят, и бросают их вместе с рыбой. У людей накопилось очень много вопросов».

Селяне обвинили местную администрацию в поощрении «беспредела» и отметили, что «полиция продалась ему [Теплову] за стакан водки и кусок мяса».

«После очередного посещения деревни доблестная полиция развлекается, пьет, гуляет в компании Теплова. Стыдно и обидно. В результате Теплов обнаглел до такой степени, что дает такие команды своим подельникам: "Если вы изобьете местного ханта, то получите пять тысяч рублей, а если его замочите, то 50 тысяч рублей". Что это такое, где и в каком веке мы живем?»

Обращение людей осталось без внимания властей. Спустя год ситуация не изменилась. Только теперь местные решили молчать, потому что после коллективной жалобы приспешники Теплова устроили им разнос.

— Каждого вызывали чуть ли не под дулом автомата и спрашивали: «Почему вы написали?» — говорит один из жителей Ванзевата. — В деревне водокачка не работает. В магазине ничего нет. Люди как могут, так и выживают. И эти бандиты еще тут были. Теплов где хотел, там и охотился, даже в заказник заезжал на катере — и стрелял, и ловил рыбу. Пилили лес, грузили на баржу — спилили около 80 деревьев. Оккупация села продолжалась. Они продавали местным спирт и меняли на рыбу…

…Вскоре после 25 февраля по подозрению в убийстве Теплова следователи задержали его работника Ивана. На допросе он рассказал о причине расправы — этой версии сегодня придерживается следствие. Согласно ей, на производственной базе в селе Ванзеват жили и работали несколько мужчин, приехавших из разных регионов страны на заработки. 31 января 2019 года между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого один зарезал другого, а затем, чтобы скрыть преступление, расчленил тело.

Вскоре Теплов заметил, что один из его работников пропал. Предполагаемый убийца сообщил ему, что пропавший на самом деле бросил работу и уехал домой, но другой работник, ставший свидетелем убийства, рассказал предпринимателю правду о преступлении.

По словам обвиняемого, Теплов стал его шантажировать: он требовал устранить всех свидетелей убийства, иначе он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В ответ на угрозы работник выстрелил в предпринимателя из ружья. В своих первоначальных показаниях задержанный пытался ввести следователей в заблуждение — он говорил, что хозяина базы убил пропавший работник.

…Сейчас хозяйство бывшего «оккупанта» пустует. Работники разбежались, в доме Теплова остался лишь один из них — местные жители предполагают, что ему просто некуда податься. Теперь после двух убийств, жители Ванзевата надеются, что жизнь в их селе наконец-то наладится.