Киселёв вступился за Кокорина и Мамаева

Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры , интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.

«В нас эта традиция репрессий, надо признать, все еще теплится», — считает журналист.

В качестве примера присутствия «маленького Сталина» Киселев привел шестимесячное пребывание в СИЗО футболистов Кокорина и Мамаева. По его словам, оба заслужили наказание, но не такое.

Киселев полагает, что расследование их дела длится слишком долго, хотя его не «столь трудно распутать», а столь долгая пауза в тренировках для спортсменов «просто губительна».

«Прямо за решетку надо было? Сломать судьбу еще до приговора? Как это вообще соразмерно содеянному?» — задался он вопросами.

По мнению Киселева, лучшей мерой «воспитания и профилактики» для Кокорина и Мамаева мог быть не арест, а штраф в размере нескольких миллионов долларов: половина — потерпевшим, половина — государству.