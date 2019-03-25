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Киселёв вступился за Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не заслужили полугода плюс «еще неизвестно сколько» за решеткой, заявил в эфире своего шоу «Вести недели» на канале «Россия» журналист Дмитрий Киселев.
Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.
«В нас эта традиция репрессий, надо признать, все еще теплится», — считает журналист.
В качестве примера присутствия «маленького Сталина» Киселев привел шестимесячное пребывание в СИЗО футболистов Кокорина и Мамаева. По его словам, оба заслужили наказание, но не такое.
Киселев полагает, что расследование их дела длится слишком долго, хотя его не «столь трудно распутать», а столь долгая пауза в тренировках для спортсменов «просто губительна».
«Прямо за решетку надо было? Сломать судьбу еще до приговора? Как это вообще соразмерно содеянному?» — задался он вопросами.
По мнению Киселева, лучшей мерой «воспитания и профилактики» для Кокорина и Мамаева мог быть не арест, а штраф в размере нескольких миллионов долларов: половина — потерпевшим, половина — государству.
Комментарии54
Общество , Видео , Павел Мамаев , Дмитрий Киселев , Владимир Путин , Александр Кокорин , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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