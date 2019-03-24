Федор Конюхов в Тихом океане пережил шторм с восьмиметровыми волнами

"Сейчас уже шторм пошел на спад, ветер упал до 25 узлов (45 километров в час). У Федора в океане ночь. До мыса Горн 2,3 тысячи километров. Идет по курсу. Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны", — сказал Конюхов-младший.

Ранее модель GFS (система глобального прогнозирования погоды) в районе нахождения весельной лодки Конюхова (координаты 50"51 южной широты и 105"25 западной долготы) показала высоту волны восемь метров и период в 15 секунд между прохождением двух гребней. Скорость ветра составляла 40 узлов, на порывах превышала 50 узлов (90 километров в час). Длина волны достигала 300-350 метров, а ее скорость — 90 километров в час (25 метров в секунду).

Сам путешественник написал в штаб смс-сообщение через спутниковый мессенджер Bysky: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом".

По прогнозу погоды, передышка между штормами будет короткой, уже с понедельника в район придет новый шторм, а в середине недели еще один.

"На протяжении этих семи дней Федору Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12-15 часов не позволят Южному океану успокоиться, волна 5-6 метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", — ожидают в штабе.

Вокруг света на веслах

В 2018-2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

Размер лодки — 9 метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранятся продукты на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.