Конюхов попал в шторм и находится на грани смерти

Российский путешественник Фёдор Конюхов оказался, который в настоящее время совершает кругосветную экспедицию на вёсельной лодке, находится в смертельной опасности из-за шторма, бушующего в районе его местонахождения.

По словам супруги путешественника Ирины, он лежит пристегнутый ко дну своей вёсельной лодки и пытается пережить шторм.

Тяжелый шторм, на границе с ураганом. Он жив-здоров, лодка целая, но волны, конечно, огромные, — сказала Конюхова ТАСС.

Друг путешественника Вадим Цыганов также сообщил радио « Комсомольская правда », что сейчас существует реальная опасность для жизни Конюхова, лодка которого находится у берегов Южной Америки.

Федор Конюхов пытается пересечь воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнуть мыс Горн на весельной лодке АКРОС. Если ему это удастся, то он станет первым путешественником, прошедшим данный маршрут. Экспедиция стартовала 6 декабря 2018 года и завершится в Новой Зеландии в 2020 году.

Ранее News.ru писал о том, что путешественник Фёдор Конюхов собирается в 2019 и 2020 годах установить два мировых рекорда на воздушных шарах. Для этого ему придётся подняться на высоту 25 км и совершить двойной кругосветный полёт.