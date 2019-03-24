Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конюхов попал в шторм и находится на грани смерти 

News.ru + ещё 6 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский путешественник Фёдор Конюхов оказался, который в настоящее время совершает кругосветную экспедицию на вёсельной лодке, находится в смертельной опасности из-за шторма, бушующего в районе его местонахождения.
По словам супруги путешественника Ирины, он лежит пристегнутый ко дну своей вёсельной лодки и пытается пережить шторм.
Тяжелый шторм, на границе с ураганом. Он жив-здоров, лодка целая, но волны, конечно, огромные, — сказала Конюхова ТАСС.
Друг путешественника Вадим Цыганов также сообщил радио «Комсомольская правда», что сейчас существует реальная опасность для жизни Конюхова, лодка которого находится у берегов Южной Америки.
Федор Конюхов пытается пересечь воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнуть мыс Горн на весельной лодке АКРОС. Если ему это удастся, то он станет первым путешественником, прошедшим данный маршрут. Экспедиция стартовала 6 декабря 2018 года и завершится в Новой Зеландии в 2020 году.
Ранее News.ru писал о том, что путешественник Фёдор Конюхов собирается в 2019 и 2020 годах установить два мировых рекорда на воздушных шарах. Для этого ему придётся подняться на высоту 25 км и совершить двойной кругосветный полёт.
News.ru: последние новости
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Мединский ответил Шнурову на призыв разогнать Минкультуры Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Комментарии1
Общество , Федор Конюхов , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
В мире Европа
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение