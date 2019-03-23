Шоумен Максим Галкин вступил в спор с Алексеем Навальным относительно звездности телеведущего Владимира Соловьева. Ответ блогер опубликовал на своей странице в инстаграме.
По его словам, можно не соглашаться с Соловьевым, но он талантлив и хорошо делает свое дело.
"Я 20 лет на телевидении и в нем разбираюсь лучше Вас, — Соловьев — звезда, приносящая большие рейтинги на протяжении многих лет", — написал Галкин.
Он добавил, что налогоплательщики не оплачивают жизнь Соловьева.
"Его (работу. — "Газета.Ru") оплачивает рынок. И он звезда, как бы это ни раздражало", — добавил Галкин.