Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева

По его словам, можно не соглашаться с Соловьевым, но он талантлив и хорошо делает свое дело.

"Я 20 лет на телевидении и в нем разбираюсь лучше Вас, — Соловьев — звезда, приносящая большие рейтинги на протяжении многих лет", — написал Галкин.

Он добавил, что налогоплательщики не оплачивают жизнь Соловьева.