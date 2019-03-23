Почему Макаревич нарисовал свинью в Госдуме, рассказал его пресс-секретарь

Пресс-секретарь лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича Антон Чернин ответил на вопрос о том, зачем музыкант нарисовал свинью в очках во время заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, он не может объяснить, почему он нарисовал именно свинью.

"А кто ж художника поймет? Когда он кота рисует или рыбу, это что-то значит? Или — кота с гитарой, рыбу в юбке?", — отметил Чернин.

Он добавил, что Макаревич часто что-то рисует просто так, автоматически.