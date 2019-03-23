Прощай, немытая Россия? Мамин срочно уезжает в США

Российский режиссер Юрий Мамин заявил о готовности перебраться в США . По мнению кинематографиста, в Штатах у него будет больше возможностей для творческой реализации.

Отечественный режиссер Юрий Мамин заявил о готовности покинуть Россию и перебраться в США. По мнению 72-летнего уроженца Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург), в Америке у него будет куда больше возможностей для творческой реализации.

В то же время на родине, считает Мамин, у него «нет возможности работать, снимать кино». Как пишет « Московский комсомолец », в США режиссер планирует отправиться со своей супругой — актрисой Людмилой Самохваловой.

Юрий Мамин родился 8 мая 1946 года. В конце 60-х он выпустился из ЛГИТМиКа (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), где обучался на режиссерском отделении факультета драматического искусства в мастерской народного артиста Леонида Макарьева. В 70-х Юрий работал постановщиком в «Ленконцерте», а также трудился в качестве ассистента режиссера киностудии «Ленфильм» , приняв участие в создании ряда фильмов, включая ленты «Вдовы», «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Фантазии Фарятьева», «Летняя поездка к морю» и другие.

Прорывным для карьеры Мамина стало следующее десятилетие, в ходе которого на экраны вышла картина «Праздник Нептуна», полноценный режиссерский дебют кинематографиста. Помимо этого, на его счету работа в Театре на Литейном, а также постановка нескольких знаменитых кинопроектов, среди которых «Фонтан», «Бакенбарды», «Окно в Париж», «Не думай про белых обезьян» и «Дожди в океане».

Отметим, что ранее в российском медиапространстве разгорелся скандал между другим именитым отечественным режиссером — Владимиром Бортко , первым зампредом комитета по культуре Госдумы — и актером Алексеем Паниным , поводом для которого послужили резонансные заявления артиста о ненависти к родной стране.

Согласно РЕН ТВ , звезда «Жмурок» назвал Россию «грязной, уголовной и гомофобной». Жителей государства же он упрекнул в «ненависти друг к другу».

«Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — подчеркнул Алексей.

По его мнению, в России «ничего не изменится». В то же время Панин раскритиковал людей, которые любят вспоминать Великую Отечественную войну — он якобы заявил, что победа Советского Союза «неоднозначна».

Комментируя данное высказывание Бортко, в свою очередь, назвал Алексея «сумасшедшим». «А где он сейчас? В России? Это свидетельствует о том, что он сумасшедший и не в своем уме. Что говорить об этом? Чем меньше вы будете обращать внимание на этого больного человека, тем будет лучше», — сказал автор «Собачьего сердца».

Немногим позднее на «укол» режиссера ответил уже сам Панин, обвинивший постановщика в лицемерии.

«Бортко на «Мосфильме» пел дифирамбы — какой я крутой актер. Он рассказывал, что я круче, чем Андрей Болтнев, который играл Кротова в «Противостоянии»… Он упрашивал меня, чтобы я снялся у него в фильме «Душа шпиона». И сейчас этот человек называет меня больным», — передает слова актера НСН.

Кроме того, в своем инстаграме он подчеркнул, что считает победу советского народа в Великой Отечественной войне «безоговорочным подвигом».

«Победа советского народа в Великой Отечественной войне — это безоговорочный подвиг! Это моя позиция! Я об этом говорил и буду говорить! К сожалению, некоторые недобросовестные СМИ опять врут людям и переворачивают мои слова!» — заключил Панин.

Находящийся на отдыхе в Испании артист также заявил о тоске по родине, попросив принять «заблудшего сына». Некоторые подписчики Алексея при этом выразили мнение, что данное высказывание актера не обошлось без сарказма.