Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт

Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.

Как отметила Орейро, она не менее 15 раз приезжала в Россию — осталось только получить российский паспорт.

Звезда обратилась с телеэкрана к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей паспорт России и пообещала, что будет «более русской, чем Жерар Депардье ». Напомним, знаменитый французский актер несколько лет назад получил российское гражданство.

В конце 2018 года Наталья Орейро, известная российскому зрителю ролью в сериале «Дикий ангел», выпустила музыкальный клип, снятый в подмосковной Балашихе.