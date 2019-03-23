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Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт 

Вечерняя Москва + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.
Как отметила Орейро, она не менее 15 раз приезжала в Россию — осталось только получить российский паспорт.
Звезда обратилась с телеэкрана к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей паспорт России и пообещала, что будет «более русской, чем Жерар Депардье». Напомним, знаменитый французский актер несколько лет назад получил российское гражданство.
В конце 2018 года Наталья Орейро, известная российскому зрителю ролью в сериале «Дикий ангел», выпустила музыкальный клип, снятый в подмосковной Балашихе.
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