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Скворцова рассказала о главной причине мужской смертности в России 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину мужской смертности в России.
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.
«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет ещё накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — сказала она.
Вместе с этим министр добавила, что мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, однако это в два раза больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек.
Ранее Скворцова заявила, что около 40% смертей в России можно предотвратить.
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