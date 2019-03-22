Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева

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Политолог выдал реплику из фильма за цитату актера в программе Соловьева 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Политолог Евгений Куликов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» выдал реплики Евгения Леонова из фильма «Тридцать три» за реальное интервью актера, пишет «Лента.ру».
Куликов рассказал, что Евгений Леонов на вопрос западного журналиста «Вы бывали за рубежом?» ответил утвердительно и перечислил несколько стран. После этого журналист спросил, ездил ли Леонов в эти страны как турист, на что актер ответил: «Нет, в пехоте».
«Это объективный факт, это зафиксировано в этом интервью для западных средств массовой информации», — сказал Куликов.
«Это правда», — согласился с утверждением гостя ведущий программы Владимир Соловьев.
22 марта политолог признал, что процитировал персонажа Евгения Леонова из фильма «Тридцать три».
«Это из фильма. Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта — это оговорка», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Согласно биографии Евгения Леонова, он не служил в армии и не был на фронте. Леонов родился в 1926 году, во время войны будущий актер работал учеником токаря на авиационном заводе, где трудилась вся его семья.
Комментарии22
Общество , Видео , Евгений Куликов , Евгений Леонов , Владимир Соловьев , Радиостанция "Говорит Москва" , Lenta.ru
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