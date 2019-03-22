Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева

Политолог выдал реплику из фильма за цитату актера в программе Соловьева

Куликов рассказал, что Евгений Леонов на вопрос западного журналиста «Вы бывали за рубежом?» ответил утвердительно и перечислил несколько стран. После этого журналист спросил, ездил ли Леонов в эти страны как турист, на что актер ответил: «Нет, в пехоте».

«Это объективный факт, это зафиксировано в этом интервью для западных средств массовой информации», — сказал Куликов.

«Это правда», — согласился с утверждением гостя ведущий программы Владимир Соловьев.

22 марта политолог признал, что процитировал персонажа Евгения Леонова из фильма «Тридцать три».

«Это из фильма. Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта — это оговорка», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»

Согласно биографии Евгения Леонова, он не служил в армии и не был на фронте. Леонов родился в 1926 году, во время войны будущий актер работал учеником токаря на авиационном заводе, где трудилась вся его семья.