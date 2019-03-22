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Скабеева предложила себя в президенты Украины 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российская журналистка Ольга Скабеева предложила себя на должность президента Украины. Она пообещала, что «поднимет» украинские села и остановит войну в Донбассе. Об этом Скабеева заявила в «предвыборном» ролике, который опубликовала в своем телеграм-канале.
«Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село!» — пообещала она на украинском языке, задавшись вопросом «Кто, если не я?».
На видеоряде, которым Скабеева сопроводила свои «предвыборные» обещания, можно увидеть ее саму, скульптуру «Родина-мать» в Киеве, пшеничное поле, бронеавтомобили, военного, заряжающего автомат, боевой катер, плакат с надписью «Мы насмерть замерзаем» и горящие автопокрышки.
В конце видео в кадре появляется избирательный бюллетень с пятью фамилиями — самой Скабеевой, а также действующего президента Украины Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и актера Владимира Зеленского.
Красная галочка стоит рядом с именем Скабеевой, написанным по-украински — «Скабєєва Ольга Володимирівна».
Комментарии218
Общество , Видео , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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