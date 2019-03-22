Скабеева предложила себя в президенты Украины

Российская журналистка Ольга Скабеева предложила себя на должность президента Украины . Она пообещала, что «поднимет» украинские села и остановит войну в Донбассе. Об этом Скабеева заявила в «предвыборном» ролике, который опубликовала в своем телеграм-канале.

«Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село!» — пообещала она на украинском языке, задавшись вопросом «Кто, если не я?».

На видеоряде, которым Скабеева сопроводила свои «предвыборные» обещания, можно увидеть ее саму, скульптуру «Родина-мать» в Киеве, пшеничное поле, бронеавтомобили, военного, заряжающего автомат, боевой катер, плакат с надписью «Мы насмерть замерзаем» и горящие автопокрышки.

Красная галочка стоит рядом с именем Скабеевой, написанным по-украински — «Скабєєва Ольга Володимирівна».