Россияне оценили переименование Астаны в Нур-Султан

Более трети — 38 процентов — россиян отрицательно отнеслись к переименованию столицы Казахстана Астаны в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева . Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ , передает РИА Новости.

43 процента опрошенных восприняли эту новость безразлично, еще 17 процентов отнеслись к смене названия Астаны положительно.

31 процент респондентов считает, что Назарбаев ушел в отставку из-за возраста. Первому президенту Казахстана в июле исполнится 79 лет. Половина россиян равнодушно отнеслись к смене власти в республике, 25 процентов были огорчены уходом Назарбаева, еще 19 процентов посчитали эту новость хорошей.

Опрос был проведен 26 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.