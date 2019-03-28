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Россияне оценили переименование Астаны в Нур-Султан 

Lenta.ru + ещё 119 28 минут назад
Более трети — 38 процентов — россиян отрицательно отнеслись к переименованию столицы Казахстана Астаны в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.
43 процента опрошенных восприняли эту новость безразлично, еще 17 процентов отнеслись к смене названия Астаны положительно.
31 процент респондентов считает, что Назарбаев ушел в отставку из-за возраста. Первому президенту Казахстана в июле исполнится 79 лет. Половина россиян равнодушно отнеслись к смене власти в республике, 25 процентов были огорчены уходом Назарбаева, еще 19 процентов посчитали эту новость хорошей.
Опрос был проведен 26 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.
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Общество , Видео , Социология , Нурсултан Назарбаев , ВЦИОМ , РИА Новости , Астана
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