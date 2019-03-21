Ведущий НТВ прогнал из студии программы украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко. Фрагмент программы опубликован в Instagram телеканала НТВ.

Украины Конфликт между ведущим и гостем возник при обсуждении интервью главы МВД Арсена Авакова . Жовниренко вспылил и начал разговаривать на повышенных тонах, после чего Норкин попросил его пойти «отдыхать».

Украинский политолог не сразу отреагировал на просьбу, но затем все же поднялся со своего места.

«Я ухожу, но я вернусь», — пообещал он. — «Не приглашайте меня больше».

Перед тем как окончательно покинуть студию, Жовниренко пообещал, что «Россия воспрянет ото сна» и «будет свободна».