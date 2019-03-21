Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий НТВ прогнал из студии программы украинского политолога 

Рамблер + ещё 6 27 минут назад
Фото: кадр видео
Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко. Фрагмент программы опубликован в Instagram телеканала НТВ.
Конфликт между ведущим и гостем возник при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова. Жовниренко вспылил и начал разговаривать на повышенных тонах, после чего Норкин попросил его пойти «отдыхать».
Украинский политолог не сразу отреагировал на просьбу, но затем все же поднялся со своего места.
«Я ухожу, но я вернусь», — пообещал он. — «Не приглашайте меня больше».
Перед тем как окончательно покинуть студию, Жовниренко пообещал, что «Россия воспрянет ото сна» и «будет свободна».
Андрей Норкин регулярно выгоняет гостей из студии. Так, в октябре он попросил удалиться из прямого эфира журналиста Александра Никонова, а за месяц до этого выгнал украинского эксперта за то, что тот перебивал его.
Общество , Андрей Норкин , Александр Никонов , Арсен Аваков , МВД , НТВ
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение