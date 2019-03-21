Умерла Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«21 марта 2019 года на 94-м году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — говорится в сообщении.

Маргарита Жарова снялась в небольших ролях более чем в 80 фильмах, среди которых «Молодая гвардия», «Доброе утро», «К Черному морю», «Неподдающиеся», «Карьера Димы Горина», «На семи ветрах», «Товарищ Арсений», «Карнавал», «Сказка о потерянном времени» и др. С 1950-х годов Жарова работала в Московском театре «Киноактер».

Сообщается, что последние годы актриса тяжело болела.