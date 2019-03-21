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«ВКонтакте» пользователям предлагают собак вместо мемов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Крупные сообщества «ВКонтакте» на сутки лишили своих подписчиков мемов, чтобы помочь PEDIGREE® найти хозяев собакам из московских приютов.
13 марта популярные паблики «ВКонтакте» показали подписчикам мемы, которые были закрыты собаками из приютов. Неожиданная подмена мемов в ленте новостей вызвала смешанную реакцию среди подписчиков: они пытались объяснить друг другу смысл картинок, умоляли администраторов вернуть мемы, ссылаясь на их критическую важность для жизни, обсуждали новую волну постироничного юмора и пытались разобраться, откуда появились собаки.
Позднее паблики объяснили произошедшее поддержкой социального онлайн-проекта «Собака-мемака» от бренда PEDIGREE® и призвали подписчиков приютить настоящих собак на сайте проекта. Кампания призвана привлечь внимание к собакам из приютов и показать, что характер питомца важнее породы и богатой родословной.
Администраторы пабликов уверены, что то внимание, которое пользователи регулярно тратят на просмотр мемов, можно направить и на благие цели — например, подарить дом и заботу нуждающимся в этом животным.
«Вчера мы «забрали» из твоей ленты самое ценное — мемы, чтобы ты смог забрать из приюта настоящего друга. Переходи по ссылке на сайт проекта #СобакаМемака, и PEDIGREE® поможет вам встретиться» — сообщили администраторы паблика «Корпорация зла».
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