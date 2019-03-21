«ВКонтакте» пользователям предлагают собак вместо мемов

Крупные сообщества «ВКонтакте» на сутки лишили своих подписчиков мемов, чтобы помочь PEDIGREE® найти хозяев собакам из московских приютов.

13 марта популярные паблики «ВКонтакте» показали подписчикам мемы, которые были закрыты собаками из приютов. Неожиданная подмена мемов в ленте новостей вызвала смешанную реакцию среди подписчиков: они пытались объяснить друг другу смысл картинок, умоляли администраторов вернуть мемы, ссылаясь на их критическую важность для жизни, обсуждали новую волну постироничного юмора и пытались разобраться, откуда появились собаки.

Позднее паблики объяснили произошедшее поддержкой социального онлайн-проекта «Собака-мемака» от бренда PEDIGREE® и призвали подписчиков приютить настоящих собак на сайте проекта. Кампания призвана привлечь внимание к собакам из приютов и показать, что характер питомца важнее породы и богатой родословной.

Администраторы пабликов уверены, что то внимание, которое пользователи регулярно тратят на просмотр мемов, можно направить и на благие цели — например, подарить дом и заботу нуждающимся в этом животным.