Умер Вячеслав Красовский

«Вся жизнь Вячеслава Евгеньевича была связана с Московским университетом. Выпускник филологического факультета, затем аспирант, он в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию, а с февраля 1986 г. и до конца своих дней работал на кафедре истории русской литературы и журналистики нашего факультета — любимого им, как написал он, адресуясь ко многим студентам, выпускникам и коллегам, откликнувшимся добрым словом и делом на известие о его болезни», — говорится в сообщении пресс-службы факультета журналистики МГУ.

Представители факультета отметили, что Вячеслав Красовский пользовался уважением всех, кому довелось слушать его лекции или работать с ним.

«Его любовь к студентам была требовательна, и вместе с тем он был щедр как научный руководитель и как коллега, внимательный и надежный товарищ, неизменно готовый помочь другим», — сказали на факультете.

Вячеслав Красовский родился в 1957 году, на журфаке МГУ преподавал историю русской и древнерусской литературы. Написал более 20 книг и нескольких десятков статей по истории литературы и журналистики.