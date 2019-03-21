Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Вячеслав Красовский 

Рамблер + ещё 7 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Доцент кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Вячеслав Красовский умер на 62-м году жизни, сообщает агентство «Москва».
«Вся жизнь Вячеслава Евгеньевича была связана с Московским университетом. Выпускник филологического факультета, затем аспирант, он в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию, а с февраля 1986 г. и до конца своих дней работал на кафедре истории русской литературы и журналистики нашего факультета — любимого им, как написал он, адресуясь ко многим студентам, выпускникам и коллегам, откликнувшимся добрым словом и делом на известие о его болезни», — говорится в сообщении пресс-службы факультета журналистики МГУ.
Представители факультета отметили, что Вячеслав Красовский пользовался уважением всех, кому довелось слушать его лекции или работать с ним.
«Его любовь к студентам была требовательна, и вместе с тем он был щедр как научный руководитель и как коллега, внимательный и надежный товарищ, неизменно готовый помочь другим», — сказали на факультете.
Вячеслав Красовский родился в 1957 году, на журфаке МГУ преподавал историю русской и древнерусской литературы. Написал более 20 книг и нескольких десятков статей по истории литературы и журналистики.
Комментарии1
Общество , МГУ , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение