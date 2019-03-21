Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Петр Зайченко 

ТАСС + ещё 1 33 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в четверг в больнице Волгограда. Об этом сообщила в понедельник ТАСС внучка актера Ксения Амирова.
"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало. У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт", — сказала Амирова.
Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Участок". В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
ТАСС: последние новости
Гидрометцентр не рекомендует до конца майских праздников приступать к работам в огороде Умер оперный певец Сергей Балашов Число волонтеров в России увеличилось вдвое в 2018 году
Общество , Петр Зайченко , Волгоград
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение