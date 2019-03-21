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Реки начали сбрасывать лед в Москве 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Кристина Абрамян/ ТАСС
Реки в Москве и области начали вскрываться ото льда, сообщает Гидрометцентр России.
В Подмосковье случилось вскрытие Оки в районе Серпухова, на реке Нерская в Куровском затоплена пойма на глубину 16 сантиметров. На Москве-реке в районе деревни Барсуки появились полосы открытой воды вдоль берега. Выход на лед вне действующих ледовых переправ очень опасен.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что настоящая весна придет в Москву в середине апреля. Он пообещал, что снег в столице растает к концу марта.
В Подмосковье сугробы окончательно исчезнут в первой пятидневке апреля, в областных лесах снег задержится до 10 апреля.
Завтра, 22 марта, ожидаются снег и порывистый ветер. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Температура тем не менее останется немного выше климатической нормы, резких колебаний не прогнозируется.
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