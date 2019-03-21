Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росстат назвал самые «ленивые» регионы России 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает RT.
На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).
При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).
Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.
Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.
Газета.Ru: последние новости
Умер Сергей Балашов "Чистейшей воды афера": власти о травле семьи девочки, написавшей письмо Путину Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Общество , Социология , Росстат , Республика Алтай
Читайте также
Видео
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Ким Чен Ын собрался в Россию после неудачи с Трампом
В мире Азия
Посетитель-нудист наведался в Третьяковку
Общество Происшествия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
Кто станет истинным наследником Назарбаева
СНГ Статьи
В Москве 21 марта ожидается до +5 °С
Погода Новости Москвы
Спящая кассирша не смогла противиться вору
Происшествия Криминал
Хитрый план Украины: хроника провала
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение