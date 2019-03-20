Свердловская область получит 30 млн рублей на создание модельных библиотек

Власти Свердловской области выделят около 30 млн рублей на создание модельных библиотек в Свердловской области по программе регионального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда", входит в нацпроект "Культура") до 2024 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте информполитики региона.

"До 2024 года планируется создание девяти модельных муниципальных библиотек. Модернизация учреждений будет осуществляться за счет средств регионального бюджета — в общей сложности на эти цели планируется направить 27 млн рублей — по 3 млн рублей на одну библиотеку", — сказали в департаменте.

По данным департамента, проект предполагает преобразование библиотек в современные библиотечные центры.

Кроме того, регион планирует принять участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек РФ.

"Свою готовность к участию в проекте в 2019 году подтвердили 14 муниципальных образований в Свердловской области. Победителям конкурса будут предоставлены средства для создания модельных библиотек, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 5 или 10 млн рублей в зависимости от статуса учреждения. Средства будут направлены на модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг и повышение квалификации персонала", — отметили в департаменте.

В департаменте пояснили, что в регионе уделяется серьезное внимание развитию библиотечной сети.

"Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении средств на разработку проектной документации для строительства библиотеки в поселке Луговской Тугулымского района. А в здании нового дома культуры в Верхнем Дуброво теперь размещается местная библиотека, ранее находившаяся в аварийном здании", — сказали в департаменте.