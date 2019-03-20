В Гринпис назвали причину крупнейших пожаров в Забайкалье

— Мы нашли все пожары площадью больше 1 тыс. га и определили их границы, сделать это довольно просто визуально — по потемневшей выгоревшей территории. В границах каждого пожара мы нашли точку или несколько точек с самой ранней датой — предполагаемое место и дата начала пожара. Наши эксперты визуально оценили каждую такую зону с помощью космических снимков высокого разрешения в открытом доступе, — таким образом проводилось исследование.

Эксперты отметили, что в Забайкальском крае абсолютное большинство крупных лесных пожаров пространственно связано с деятельностью человека — как по количеству, так и по площади.

При этом около 20% пожаров связаны, по мнению Гринпис, с рубками леса, а в 14% случаев к этому привели профилактические выжигания.