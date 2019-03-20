Составлен индекс доступности жриц любви

Самые доступные женщины легкого поведения — в Нарьян-Маре , самые недоступные — в Магасе свидетельствуют подсчеты «Сноба».

Составленный изданием индекс доступности россиянам их услуг основан на данных Росстата о среднедушевом денежном доходе в субъектах РФ за 2017 год и расценках женщин легкого поведения, размещенных на местных сайтах объявлений и сообществах в соцсетях.

Самыми доступными женщины легкого поведения оказались для жителей Нарьян-Мара — час с ними стоит 1,5 тысячи рублей или 2,1% от среднего дохода в Ненецком автономном округе (70,4 тысячи).

Менее чем в 3% от дохода услуги женщин легкого поведения обходятся жителям Магадана и Анадыри. 4% дохода на час ними тратят жители Салехарда, Тюмени и Биробиджана, 5% — Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Липецка.

Жители Москвы платят за услуги женщин легкого поведения 8% от дохода, а Московской области — 6%. Наименее доступны их услуги жителям Магаса — при среднем доходе в Ингушетии в 15,1 тысячи они стоят 2,7 тысячи (17%).