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Умер актер Анатолий Адоскин 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: ТАСС
Народный артист России Анатолий Адоскин скончался на 92-м году жизни в Москве, сообщает театр имени Моссовета.
"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 20 марта 2019 года на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", — сообщается на сайте театра.
Анатолий Адоскин снимался в фильмах "Два капитана", "Девчата", "Семь стариков и одна девушка" и других, играл в театре имени Моссовета, "Современнике" и "Ленкоме", а также преподавал в Школе-студии МХАТ. В 1996 году ему было присуждено звание Народного артиста России. Супруга актера — балерина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ольга Тарасова, дочь Мария имеет степень кандидата филологических наук и проживает в США.
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Общество , Анатолий Адоскин , Ольга Тарасова , Театра им. Моссовета , Москва
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