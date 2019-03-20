Пока вы спали: Пенсии россиян станут «европейскими» 

Чем запомнится Назарбаев
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запомнится «примерным» путем из «низов», рекордно долгим пребыванием у власти, достижениями в борьбе с бедностью и «уникальным» уходом, пишут «Известия». Назарбаев родился в крестьянской семье и установил абсолютный рекорд по длительности пребывания у власти для постсоветских лидеров — почти 30 лет. За это время объем экономики Казахстана вырос в 15 раз, доходы населения — в девять, а уровень бедности упал почти в 10. Кроме того, отставка Назарбаева «уникальна» для лидеров постсоветских республик. Часто их уход был внезапным и сопровождался побегом из страны и последующими «войнами» за власть. Назарбаев же готовил свой уход годами, что, вероятно, позволит Казахстану избежать нестабильности.
Санкции будут снимать десятилетиями
Американские санкции против России оказались практически бесполезны, заявили «Известиям» анонимные собеседники в политических и дипломатических кругах США. По их словам, санкции не оказали «кардинального» влияния на российскую внешнюю политику, а ныне фактически превратились в «неуправляемый инструмент внутриполитического противостояния». Источники издания отметили, что законы об антироссийских санкциях фактически не подразумевают механизма их смягчения или снятия, из-за чего эти процессы могут занять годы или даже десятилетия.
Кудрина допустили к «дочкам»
Счетной палате разрешат проверять «дочек», «внучек» и «правнучек» государственных компаний. Соответствующий законопроект, как сообщает «Коммерсант», депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении. Согласно документу, полномочия Счетной палаты по проверке эффективности использования бюджетных средств будут расширены на «дочек», «внучек» и «правнучек» госкомпаний, а также на субсидируемые из бюджета частные компании. Глава СП Алексей Кудрин после принятия законопроекта подчеркнул, что «широкого фронта» проверок не ожидается.
Банки закрывают офисы
Банки начнут закрывать офисы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса фонда Citi, аналитического центра НАФИ и Российского микрофинансового центра. Согласно им, 22% финансовых организаций (банков, страховых, брокерских и микрофинансовых компаний) готовы в будущем уменьшить число своих офлайн-отделений из-за все большего предпочтения клиентами онлайна. 19% опрошенных потребителей финансовых услуг признались, что уже получают все банковские услуги онлайн.
Пенсии россиян станут «европейскими»
Пенсии россиян могут стать «европейскими» уже к 2024 году, заявил Национальной службе новостей сенатор Валерий Рязанский. «Европейскими» пенсиями издание называет ежемесячную выплату в размере 40 тысяч рублей. По словам Рязанского, пенсии россиян могут достичь этого размера к 2024-у: к этому времени страховая часть при 20-летнем стаже достигнет 20 тысяч, а при 12-15-летней «работе» с «накопительным элементом» соответствующая часть в размере тех же 20 тысяч «вполне возможна».