Одиночество россиян зависит от их уровня дохода

Чаще всего чувство одиночества испытывают россияне с низким уровнем дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Участники опроса сами определяли, какой доход они получают (низкий, высокий, средний). Среди респондентов, определивших свой доход как низкий, 47 процентов пожаловались на одиночество. 20 процентов из них признались, что испытывают это чувство очень часто.

При этом, среди россиян с высоким доходом от одиночества страдают только 16,7 процента. В группе со средними доходами одиночество испытывают 23,8 процента опрошенных.

Также оказалось, что мужчины чувствуют себя одинокими значительно реже женщин. Если среди женщин 30,2 процента сообщили о том, что испытывают одиночество, то у мужчин этот показатель оказался равен 18,3 процента.

В прошлом году опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что одна пятая населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. Еще пяти процентам россиян не хватает денег даже на покупку еды.