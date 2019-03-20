Коллекторы заварили дверь в квартиру должника за неоплаченный кредит

Во Владивостоке , пытаясь заставить должника вернуть деньги, кредиторы угрожали ему по телефону, исписали стены в подъезде и, наконец, заварили входную дверь в квартиру, сообщают Аргументы и факты ». Мужчина подал на коллекторов в суд и выиграл процесс.

Изощрёнными методами возврата долгов отличились приморские сотрудники одной из микрофинансовых организаций. Отмечается, что они угрожали не только своему клиенту, но и его родным и близким. Решение заварить дверь коллекторы приняли, когда поняли, что остальные способы на должника не действуют. В свою очередь это стало последней каплей терпения мужчины, который пожаловался на действия сотрудников кредитного учреждения в суд. Служители Фемиды встали на его сторону.

«Было установлено, что с целью возврата денежного займа, специалисты микрокредитной компании издевались над неплательщиком», — приводит «АиФ» слова представителя суда.

В результате микрофинансовую организацию оштрафовали на 80 тысяч рублей.

По данным издания «Версия», в 2018 году количество жалоб на действия российских коллекторов увеличилось на треть по сравнению с 2017 годом. Всего россияне подали 22 тысячи обращений, которые в первую очередь касаются навязчивости и грубости сотрудников фирм «по выбиванию долгов». Впрочем, до суда доходят далеко не все заявления. За прошлый год состоялось всего 1,5 тысячи процессов. В большинстве случаев недобросовестные коллекторы отделываются небольшими штрафами.