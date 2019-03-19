Трутнев исключил создание рыбного хозяйства в камчатском заповеднике

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исключил возможность разведения рыбы в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает Interfax . Речь идёт о строительстве рыбоходного канала на реке Кроноцкая.

По словам Трутнева, заповедник является особо охраняемой территорией федерального значения, поэтому разведение рыбы там запрещено российскими законами. Полпред предложил для промышленной инициативы подыскать другой водоём, поскольку «озёр на Дальнем Востоке много».

Ранее стало известно о возобновившемся обсуждении строительства рыбоходного канала, способного связать Кроноцкое озеро с Тихим океаном. По мнению экспертов, реализация инициативы позволит создать на территории заповедника промысловое стадо нерки. Авторы проекта предлагают подорвать некоторые непроходимые для лосося пороги реки Кроноцкой, чтобы рыба могла выходить в море, там «нагуливаться» и возвращаться обратно в озеро. Аналитики оценили возможную прибыль для бизнеса в районе 120 млн долларов.