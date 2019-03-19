Ушёл из жизни классик отечественного кино

В Москве на 93-ом году жизни скончался советский режиссер Марлен Хуциев, об этом сообщает Baza. По информации телеграм-канала, Хуциев умер сегодня утром, находясь в одной из больниц Москвы.
Три дня назад пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о госпитализации 93-летнего режиссера в реанимацию Боткинской больницы. 18 марта в Союзе рассказали, что Хуциев по-прежнему находится в реанимации, а новой информации о его здоровье нет.
В конце декабря 2018 года Хуциев также был госпитализирован, в пресс-службе Союза кинематографистов объясняли, что ради профилактического обследования.
Позже там рассказали, что режиссер чувствует себя хорошо и находится в реабилитационном центре. В конце февраля Хуциева оттуда выписали.
Марлен Хуциев снял более 10 фильмов, в том числе «Весну на Заречной улице», «Мне двадцать лет» и «Июльский дождь».
В 1965 году режиссер выиграл специальный приз жюри за «Мне двадцать лет» на Венецианском кинофестивале, на Берлинском кинофестивале 1992-го завоевал приз экуменического жюри и премию Альфреда Бауэра за фильм «Бесконечность», а в 2006-м на премии «Ника» Хуциева признали победителем в номинации «Честь и достоинство».