Макаревич пояснил критику любящих Крым россиян

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Макаревич пояснил свою критику сторонников лозунга «Крым наш» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал свои слова о россиянах, поддерживающих возвращение Крыма в состав России.
Артист подтвердил, что среди его поклонников есть те, кто отстаивает позицию по Крыму, отличающуюся от мнения самого музыканта. Также он отметил, что его пост не имеет отношения к годовщине воссоединения полуострова с Россией.
«То, что я написал, не имеет отношения к годовщине …, это имеет отношение к происходящему в мире», — заявил лидер «Машины времени», передает Снег.TV.
Музыкант также добавил, что его часто критикуют за высказывания по поводу Крыма, но с близкими у него нет разногласий по этой теме. «У меня не было никаких разногласий по этому поводу с близкими людьми, возможно, поэтому они и близкие», — предположил артист, отмечает «Ридус».
Ранее Макаревич раскритиковал своих поклонников, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией.
«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал он в Facebook.
Напомним, Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей. Также Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить».
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Общество , Видео , Андрей Макаревич , Ридус , Республика Крым
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