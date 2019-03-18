Макаревич пояснил критику любящих Крым россиян

Макаревич пояснил свою критику сторонников лозунга «Крым наш»

Артист подтвердил, что среди его поклонников есть те, кто отстаивает позицию по Крыму, отличающуюся от мнения самого музыканта. Также он отметил, что его пост не имеет отношения к годовщине воссоединения полуострова с Россией.

«То, что я написал, не имеет отношения к годовщине …, это имеет отношение к происходящему в мире», — заявил лидер «Машины времени», передает Снег.TV.

Музыкант также добавил, что его часто критикуют за высказывания по поводу Крыма, но с близкими у него нет разногласий по этой теме. «У меня не было никаких разногласий по этому поводу с близкими людьми, возможно, поэтому они и близкие», — предположил артист, отмечает «Ридус»

Ранее Макаревич раскритиковал своих поклонников, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал он в Facebook.

Напомним, Макаревич называет Крым исключительно «оккупированной территорией» и отказывается выступать на полуострове даже в том случае, если получит на это разрешение украинских властей. Также Макаревич подвергся критике после того, как заявил, что России следовало купить Крым, «если не могла без него жить».