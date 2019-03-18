Парфенов вернулся на YouTube c возрожденной программой «Намедни»

Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на Youtube-канале журналиста «Парфенон».

Первый выпуск возрожденной программы посвящен событиям 1946 года. В нем Парфенов рассказывает о нюрнбергском процессе, начале «холодной войны», кампании против «врагов народа» Анны Ахматовой Михаила Зощенко , выходе автомобиля «Москвич» и др.

«Намедни» выходили в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и на телеканале НТВ с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За свое существование программа сменила три жанра: сначала она была информационной программой неполитических новостей за неделю, затем стала документальным проектом, а с 2001 года — информационно-аналитической программой.

В 2004 году программа была закрыта, а Леонид Парфенов уволен с телеканала НТВ после скандала с запретом на показ в эфире одного из сюжетов программы.