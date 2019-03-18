Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парфенов вернулся на YouTube c возрожденной программой «Намедни» 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на Youtube-канале журналиста «Парфенон».
Первый выпуск возрожденной программы посвящен событиям 1946 года. В нем Парфенов рассказывает о нюрнбергском процессе, начале «холодной войны», кампании против «врагов народа» Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, выходе автомобиля «Москвич» и др.
«Намедни» выходили в эфир Второй программы ЦТ в период с ноября 1990 по 1991 год и на телеканале НТВ с осени 1993 года по 30 мая 2004 года. За свое существование программа сменила три жанра: сначала она была информационной программой неполитических новостей за неделю, затем стала документальным проектом, а с 2001 года — информационно-аналитической программой.
В 2004 году программа была закрыта, а Леонид Парфенов уволен с телеканала НТВ после скандала с запретом на показ в эфире одного из сюжетов программы.
Общество , Анна Ахматова , Михаил Зощенко , Леонид Парфенов , НТВ
Читайте также
Видео
«Оторопь и недоумение»: Путин заговорил на украинском
Политика
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского
В мире Статьи
В парламенте Грузии подрались депутаты
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение