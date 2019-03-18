Сексолог Щеглов составил психологический портрет российских политиков

Президент Национального института сексологии и общественный деятель Лев Щеглов в интервью изданию Znak.com составил психологический портрет политической элиты России

По мнению специалиста, политическая элита в России — это силовики и чиновники, всего несколько десятков человек, которые вовсе не озабочены будущим страны.

«Это типичные временщики. Об этом говорит то безумное количество денег, которым они располагают. У каждого из них есть собственность за рубежом. Каждый из них озаботился тем, чтобы их потомкам на восемь поколений вперед хватило денег, нажитых на 90% неправедным путем», — сказал профессор.

По словам Щеглова, политическая элита в России озабочена лишь властью и деньгами. Чтобы сохранить нажитое, она занимается интригами.

«Их, естественно, беспокоит то, что беспокоит пауков в банке: кто из них подомнет других и будет повыше. Вот и все фобии», — заявил психиатр.

Щеглов также отметил непрофессионализм российских чиновников, когда они не только не отвечают за свои ошибки, но и продолжают оставаться во власти и заниматься той же отраслью.

«Нам только кажется, что выполняется любое замечание, любое предложение президента. На самом деле патерналистская вертикаль неэффективна и непригодна для сегодняшних реалий. И в итоге действий этой вертикали мы получаем ухудшение жизни людей: 22 миллиона граждан за чертой бедности, и экономический рост почти нулевой», — заявил Щеглов.

При этом, как отмечает профессор, любой человек во власти чувствует себя особенным и убежден, что «имеет право хамить и поучать тягловый народ».

«Создана система, в которой, чем меньше представлений о чести, совести, репутации и так далее, тем больше шансов на карьерный успех. Сегодня, своровав в магазине колбасу, человек, скорее всего, сядет в тюрьму, а своровав из бюджета миллионы, скорее сможет выпутаться», — подчеркнул специалист.

По его словам, в России «заело пластинку истории», и «сознание начало определять бытие», и в ближайшее время ничего не изменится. Чтобы преодолеть национальное сознание, необходимо «время и благоприятная среда».