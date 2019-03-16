Скандал в сети произошёл после того, как единоросс Магомед Ханбиев сделал запись в Instagram.
Как сообщалось, он якобы заявил, что «не любит русских», «не разговаривает на русском языке», а себя назвал «сыном Ичкерии».
Журналисты Telegram-канала Baza связались с Ханбиевым, и он заявил, что его слова неправильно перевели с чеченского языка.
«Когда я воевал, даже тогда я принимал русских матерей, которые приходили сюда в поисках своих сыновей, которые пропали или в плену оказались», — пояснил депутат.
В свою очередь министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в беседе с РБК объяснил, что Ханбиев «чётко говорит в своём эфире, что не любит генералов и военных». По мнению Умарова, «было бы странно требовать у бывшего министра обороны сепаратистов „любви к военным“, как у военных, собственно, к Ханбиеву».