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104-летняя пенсионерка захотела под арест 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Bristol Post
В Великобритании 104-летняя жительница дома престарелых захотела попасть под арест. Об этом сообщает местная газета Bristol Post.
«Мне 104 года, и я всегда была на стороне закона, так что я хочу побывать на темной стороне», — заявила Энн Брокенброу (Anne Brokenbrow).
Дом престарелых Stokeleigh Care Home в английском городе Бристоль, в котором проживает пенсионерка, предложил своим постояльцам принять участие в благотворительной акции Wishing Washing Line («Желания на бельевой веревке»). В рамках мероприятия пожилые люди пишут на листке свои мечты, указывая контактные данные, и опускают заявку в специальную коробку. Затем карточки развешивают на бельевой веревке в сетевых магазинах, чтобы посетители могли исполнить посильную для них просьбу пенсионеров.
Местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание Брокенброу. Сотрудники пообещали приехать в дом престарелых в среду, 20 марта, и взять пожилую женщину под стражу, уточняет Daily Mail.
В список нестандартных желаний также вошли поездка на Rolls-Royce, посещение мотоклуба, массаж, дружеский разговор и объятие с пуделем.
В феврале сообщалось, как в британском городе Колчестер, графство Эссекс, голые официанты поздравили жительницу дома престарелых с ее сотым днем рождения. Женщина попросила сотрудников сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках») прийти на ее сотый день рождения во время одной из вечеринок. Именинница Дженкинс осталась довольна приглашенными для нее гостями, которые зашли абсолютно голыми, прикрывая гениталии короткими фартуками.
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Общество , Бристоль , Великобритания
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