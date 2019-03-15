Ректор ВШЭ: конкурс «Лидеры России» за два года стал эффективным социальным лифтом

Конкурс управленцев "Лидеры России" доказал за два года, что является эффективным механизмом, который позволяет компетентному и амбициозному управленцу быстро построить карьеру. Такое мнение высказал в пятницу журналистам ректор ВШЭ , наставник конкурса Ярослав Кузьминов после общения с финалистами в Сочи

"Конкурс "Лидеры России" помогает создать социальный лифт и дает возможность построить быструю карьеру для человека, у которого есть способности, амбиции и умение работать с другими. Я второй год наставник в этом проекте и встречаюсь с командами финалистов, которые формируются за день и успешно решают различные задачи", — сказал Кузьминов.

"Я должен сказать, что сегодняшняя группа, с которой я работал, показала взаимодействие и готовность работать друг на друга. И это шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году", — добавил он.

Ректор ВШЭ также отметил, что повышение предельного возраста конкурсантов с 50 до 55 лет полностью оправдало себя (минимальный возраст участников 25 лет). По его словам, это произошло "под давлением талантливых и интересных людей", которые не могли принять участие в первом конкурсе из-за этого формального признака.

Кузьминов отметил, что один из конкурсантов прошлого года — Федор Шеберстов — в настоящий момент возглавляет совместный проект ВШЭ и Сбербанка "Учитель для России", который "направляет студентов ведущих вузов страны работать учителями в сельской местности".

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.