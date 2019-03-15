Волны гнева: почему россияне протестуют против китайских проектов

Петиция против строительства китайского завода по розливу воды на Байкале собрала почти миллион подписей, и это не единственный пример недовольства населения экономической активностью КНР в стране. Чего опасаются россияне и что об этом думают в Поднебесной — в материале РИА Новости

Не разлей вода

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на "соответствие самым современным экологическим стандартам" проект завода по розливу воды на озере Байкал. "Эта тема стала очень острой", — подчеркнул глава правительства.

Речь идет о заводе в поселке Култук на юге Иркутской области . Строительство ведет "Аквасиб" — частная компания, на 99% принадлежащая гражданину КНР Цзюй Гофа (еще одним процентом владеет его русская супруга Олеся Мульчак).

Монголию. "Аквасиб" планирует брать воду со дна Байкала, перекачивать по подводному трубопроводу длиной в несколько километров на предприятие, которое сейчас строится на берегу озера, разливать по бутылкам и экспортировать в Китай, Южную Корею

Плановая мощность завода — 528 тысяч литров воды в сутки. Первая очередь вводится в эксплуатацию в декабре, на полную мощность предприятие выйдет к 2021 году.

Этот проект возник в 2013-м. За пять лет компания "Аквасиб", по словам ее представителей, получила положительное заключение экологической экспертизы в соответствии с законом "Об охране озера Байкал", а также все предусмотренные законодательством разрешения на строительство.

Однако местные жители выступили резко против. В 2017-м один из них разместил на сайте change.org петицию с требованием остановить строительство. Под ней подписалось уже более 900 тысяч человек.

"Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем", — отмечается в документе. В частности, могут пострадать перелетные птицы, традиционно останавливающиеся в этом районе.

К тому же неподалеку от стройки находятся места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу.

"Это обстоятельство не было учтено при выдаче разрешения на строительство", — подчеркивает автор петиции.

Тем не менее в январе строительство вступило в активную фазу. Местные обратились в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру с требованием проверить соблюдение экологических норм. Нарушения выявили сразу.

"При осмотре установлено, что строительная площадка объекта захламлена отходами, а временное их накопление осуществляется на территории, не оборудованной в соответствии с требованиями законодательства", — сообщила прокуратура. Кроме того, на стройке обнаружены разливы топлива, которые могли привести к загрязнению байкальских вод.

Впрочем, надежды защитников озера остановить проект быстро развеялись. Как уточнили представители юридической службы "Аквасиба", проверяющие нашли лишь "два мешка мусора и пятно от автомобильного топлива, сейчас территория уже очищена".

Русским нельзя — китайцам можно

Теперь противникам завода может помочь лишь правительство. Эксперты отмечают, что, помимо традиционного отношения к Байкалу как к экологической жемчужине России, недовольными гражданами движет и вполне обоснованное чувство несправедливости.

Ведь китайской компании строительство комбината на берегу озера чиновники разрешили, а местным жителям запрещают возводить дома на берегу и требуют снести все, что было построено до внесения в закон "Об охране озера Байкал" поправок об обязательной экологической экспертизе.

Явные привилегии получил не только владелец "Аквасиба". Как сообщает сайт "Гуаньча" (принадлежит Шанхайскому институту стратегических исследований и выражает официальную точку зрения Пекина), китайцы скупают участки на берегу Байкала и ведут там активное строительство.

"Если по закону купить землю не удается, они нанимают российского посредника, на которого оформляется недвижимость, но фактическим ее владельцем становится гражданин КНР, — уточняет издание. — На приобретенной под предлогом строительства дачи или жилого дома земле появляются в итоге многоэтажные гостиницы и другие элементы туристической инфраструктуры".

"Гуаньча" цитирует одного из китайцев, вложившего в недвижимость на Байкале около 12 миллионов долларов и фактически признающего, что вся эта деятельность нелегальна.

"Получение разрешений на строительство и экологических согласований может занять около трех лет, а это слишком долго", — объяснил он изданию.

Российские надзорные органы китайских нарушений почему-то не замечают, хотя за согражданами следят неусыпно, болезненно наказывая за мельчайшие отклонения от норм.

Общественное негодование в связи с китайским проектом на Байкале — самый резонансный, но отнюдь не уникальный случай. Только за последний месяц произошло как минимум два похожих скандала.

Жители поселка Омский в Западной Сибири подали в региональную Комиссию по правам человека коллективную жалобу на строительство городка для 400 китайских рабочих, которые займутся реконструкцией Омского нефтеперерабатывающего завода.

"В Омске много безработных и притом квалифицированных работников, а они (Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7, подрядчик. — Прим. ред.) привозят китайскую молодежь, которая научится тут работать", — отмечают авторы документа, предупреждая, что строительство китайского поселка обернется "колонизацией омской земли".

В Моргаушском районе Чувашии местные жители на общественных слушаниях выступили против строительства молочного завода китайской компании "Сычуань-Чувашия".

Китайцы купили участок площадью 40 гектаров, на котором планируют возвести перерабатывающее предприятие, административное здание для упаковки готовой продукции, столовую, магазин и кафе, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Представители "Сычуань-Чувашия" пообещали, что все торгово-развлекательные объекты будут доступны и местному населению.

Однако им не поверили. На слушаниях люди жаловались, что китайцы уже огородили стройплощадку, перекрыв подъездные пути к земельным участкам, выделенным для личного подсобного хозяйства.

Правила поведения в России

Недовольство китайскими проектами — проблема прежде всего местных и региональных властей, заинтересованных в инвестициях, создании новых рабочих мест и увеличении налоговых поступлений.

Так, проект байкальского завода по розливу пресной воды предусматривает 1,5 миллиарда рублей инвестиций и 150 рабочих мест. Плюс стабильный поток налоговых платежей.

Неудивительно, что глава Бурятии Алексей Цыденов в начале марта заявил, что "все эти крики и волнения — вообще ни о чем".

"Что касается опасений на тему, что воды в озере не останется, могу привести только один пример: если мы возьмем все, что проходит сегодня через Ангарскую плотину, и то, сколько готов разливать в бутылки завод на Байкале, то это примерно столько же, сколько пропускает плотина за полторы минуты", — объяснил Цыденов.

В середине февраля сайт "Гуаньча" опубликовал большой материал, посвященный недовольству российского населения китайской экономической экспансией.

По мнению издания, граждане КНР, приезжающие на Байкал, не дают зарабатывать русским. "Они останавливаются в гостиницах, принадлежащих их соотечественникам, питаются только блюдами национальной кухни. Их водители и другой обслуживающий персонал — китайцы. Все услуги оплачены еще на территории Китая, поэтому вклад в российскую экономику от них небольшой", — отмечает "Гуаньча".

К тому же китайцы ведут себя в России не лучшим образом.

"Далеко не все отличаются утонченными манерами: могут и плюнуть, и мусор выбросить, где их душе будет угодно, — констатирует издание. — У россиян это вызывает чувство неприязни".

Но самое главное, отмечают пекинские аналитики, россияне боятся экономической мощи Китая

"в то время как их собственная страна настолько хороших результатов не показывает, а население постепенно уменьшается".