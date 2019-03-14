«Не хватает интеллекта»: Шевчук призвал россиян покинуть США

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук обратился к иммигрировавшим в США соотечественникам с призывом вернуться на родину. По словам музыканта, россиянам стоит помогать стране развиваться, так как она нуждается в «просветленном интеллекте».

«Чего мы ждем? Мы видели ваши просветленные лица и ждем, чтобы вы все упаковали чемоданы и приехали вместе с нами в Россию, — передает его слова «Московский комсомолец». — Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. <…> Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы же уже все обучились здесь — пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении».

С критикой заявления Шевчука выступил российский музыкант и участник групп CrossroadZ и «Неприкасаемые» Сергей Воронов . По его мнению, каждый вправе самостоятельно решать, где ему жить, и выбирать для себя комфортные условия.

«Каждый человек сам для себя решает, как он будет жить. Кто-то вернется, кто-то нет, это дело добровольное», — цитирует Воронова НСН.

Кроме того, гитарист подчеркнул, что в любой стране есть свои проблемы, например, связанные с трудоустройством.

«Если у него есть дело, друзья, если он хорошо себя чувствует, он может жить, где угодно. Что касается того, чтобы сделать лучше страну, то тут должны быть условия для того, чтобы заниматься делом, кормить семью, чтобы это было удобно для жизни», — заключил Воронов.

Согласно СМИ, в данный момент группа «ДДТ» находится в США с гастролями. Известно, что музыканты не выступали за океаном с 2016 года. В интервью телеканалу RTVI Шевчук рассказал, что перед концертом успел прогуляться по городу и даже пообщаться с местными жителями.

«Прогулялся по Атланте — часа полтора бродил: все чистенько, аккуратненько. Купил очки солнцезащитные другу. Но жизнь в бомжах она, конечно, присутствует, да, — поведал артист. — Поговорил там с чуваками, афроамериканцами нормально, рассказал им, что в России тоже много хорошей музыки. Они это приветствуют — все хорошо!»

Ранее Шевчук выразил недовольство милитаризацией общества в СМИ.

«Пропаганда войны пошла. Война — она вещь такая, историческая. Когда на нас нападут, понятно, мы все встанем. Как говорится, живи в мире, готовься к войне, но не пропагандируй ее», — цитирует артиста FreeNews.

Шевчук отметил, что сам посвятил этой теме значительную часть своего творчества.

«Все враги кругом, все негодяи, мы одни хорошие и пушистые, нас все обижают. Это бред, это очень плохо. Пропаганда войны меня очень гнетет, и завтра я об этом буду петь и говорить», — добавил он.

В 2017 году лидер группы «ДДТ» также высказывался на злобу дня. Тогда Шевчук, комментируя планы российского правительства по пропаганде здорового образа жизни, заявил, что властям нужно учить людей думать и любить, а не отучать курить и пить.

«Вот это очень важно, именно отсюда и идет весь здоровый образ жизни… Ну, что? Мы разве выращиваем здоровых безмозглых роботов? А вот думать, размышлять, иметь ко всему какую-то критическую оценку происходящего, чтобы дальше развивалась страна, вот это очень важно», — посетовал музыкант.

Шевчук пояснил, что его волнует умственное здоровье не только российских граждан, но и самих чиновников.

«Умы нужно не сушить, а делать все, чтобы интеллект в России действительно развивался. То есть, образование, образование и еще раз образование. А с ним у нас, скажем так, неважно», — заключил он.

Группа «ДДТ» была основана в 1980 году. За время своего существования коллектив выпустил 19 студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Галя ходи» вышла в 2018-м. С 6 по 26 марта у музыкантов запланировано девять выступлений в США и Канаде — включая такие города, как Нью-Йорк, Бостон и Торонто.