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Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым 

Lenta.ru + ещё 4 11 часов назад
Владимир Познер оценил интервью, которое журналист и блогер Юрий Дудь взял у телеведущего Дмитрия Киселева. Рецензия появилась на сайте «Познер Online».
Познер привел слова Дудя, заявившего, что его цель во время интервью — «дожать человека». По мнению журналиста, в случае с Киселевым Дудь с этой задачей не справился, равно как и в интервью с ним. Ведущий связал это с тем, что интервьюер чувствовал опасность.
«Вот он решил, он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович опытнейший человек. Начинал свой путь на иновещании, в гостелерадио пропагандистом на Скандинавию. Он способный. Он артистичный, он умный. То есть надо было готовиться к этому», — полагает Познер.
Его поразило то, что блогер «стал приставать» к Киселеву с расспросами о его заработке. Познер заметил, что Дудь «не знал, куда деваться», когда Киселев предложил ему показать половой орган в обмен на то, что Киселев озвучит свой доход.
«Он проиграл. И если вы делаете интервью исходя из желания победить, то вас это будет подстерегать», — констатировал ведущий.
Интервью с Киселевым на канале «вДудь» вышло 5 февраля. Оно вызвало негодование со стороны поклонников передачи. Комментаторы на YouTube писали, что телеведущий «уделал» блогера.
Ранее Познер журил Дудя за нецензурную брань и желание угодить толпе.
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Комментарии10
Общество , Видео , Юрий Дудь , Владимир Познер , Дмитрий Киселев
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